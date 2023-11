Prevenir é melhor que remediar, já diz o ditado popular. Pensando nisso, a Secretaria Municipal de Saúde, por meio da Vigilância Epidemiológica, vem orientando a população a fazer o teste rápido para sífilis, que é uma Doença Sexualmente Transmissível (DST) curável.

Os testes rápidos podem ser feitos nas Unidades de Saúde. Basta procurar o Posto de Saúde referência e agendar o exame, que é gratuito.

Nos estágios primário e secundário da infecção, a possibilidade de transmissão é maior. A sífilis pode ser transmitida por relação sexual sem preservativo com uma pessoa infectada ou para a criança durante a gestação ou parto.

A Secretaria Municipal de Saúde divulgou os números de casos de sífilis registrados em Formiga de janeiro a novembro de 2023. Confira:

Sífilis adquirida: 84

Sífilis congênita: 10

Sífilis em gestante: 17

Sífilis em gestante – tratamento do parceiro: 17

Conscientização

A equipe do setor de Vigilância Epidemiológica realiza regularmente o trabalho de conscientização sobre a importância da prevenção de doenças sexualmente transmissíveis.

Durante visita a empresa, servidores entregam cartilhas com informações importantes sobre as medidas preventivas e realizam testes rápidos de sífilis, HIV, hepatite B e hepatite C.

