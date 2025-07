A influenciadora Virginia Fonseca passou por mais uma sessão de seu tratamento especializado contra a enxaqueca nesta quarta-feira (30). Pelas redes sociais, ela falou que não está mais sentindo dor, mesmo após tudo que ela passou recentemente — inclusive o término do casamento com Zé Felipe.

“Fazendo minha manutenção que não vivo sem mais. Passei por muita coisa e não tive enxaqueca”, escreveu ela em um vídeo recebendo a medicação subcutânea. “Eu sobrevivi [aos gatilhos], não precisei medicar, nem nada”, continuou Virginia. Em outro story ela registrou uma das aplicações: “0,

O médico neurocirurgião Felipe Mendes, membro da Sociedade Brasileira de Neurocirurgia, explicou à Itatiaia que a enxaqueca é uma condição neurológica caracterizada por crises de dor intensa, geralmente pulsátil e localizada em um lado da cabeça. Segundo ele, o botox é uma alternativa no tratamento da doença.

“O botox é uma toxina botulínica purificada, amplamente utilizada em medicina para paralisar temporariamente uma musculatura específica. Originalmente conhecida por seu uso estético, a substância também possui diversas aplicações terapêuticas, especialmente em condições neurológicas”, ressaltou.

Ainda de acordo com o profissional, a enxaqueca tem um impacto significativo na qualidade de vida dos pacientes e sua causa envolve fatores genéticos e ambientais, além de complexos mecanismos neuroquímicos. Uma das formas de tratar é por meio de injeções.

“A toxina bloqueia a liberação de neurotransmissores responsáveis pela sensação de dor, além de interferir na liberação de mediadores inflamatórios, reduzindo a frequência e a intensidade das crises. O uso de botox para enxaqueca é considerado seguro quando realizado por profissionais qualificados”, detalha Mendes.

O médico reforça que o tratamento, que pode causar efeitos colaterais, necessita de manutenção periódica já que o efeito do botox é temporário, durando de dez a doze semanas. “Os efeitos colaterais mais comuns incluem dor no local da aplicação, rigidez muscular e, raramente, em casos de uso estético, queda de pálpebras ou fraqueza muscular em áreas próximas. Estes são, em sua maioria, temporários e reversíveis”, conta ele.

Fim do casamento

Um dos períodos mais difíceis enfrentado por Virginia pode ser o término do casamento dela com Zé Felipe. Pais de Maria Alice, de quatro anos; Maria Flor, de dois; e José Leonardo, de oito meses; eles anunciaram o fim do casamento no dia 27 de maio por meio de uma publicação conjunta nas redes sociais.

“Juntos sempre e agora de uma maneira diferente. Decidimos que seremos amigos para cuidar do nosso maior bem, nossas bênçãos enviadas por Deus, os nossos três filhos. Não estarmos juntos como casal, nunca será motivo para não darmos valor a tudo que construímos, uma família linda”, escreveram.

Fonte: André Viana-Itatiaia