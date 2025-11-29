A 4ª Companhia do Corpo de Bombeiros atendeu, na noite dessa sexta-feira (28), uma ocorrência de agressão física no bairro Ércio Rocha, em Formiga. A corporação foi acionada para prestar socorro a uma vítima que apresentava diversos ferimentos.

Ao chegar ao local, os militares encontraram a vítima consciente e orientada, porém com escoriações na face e nos membros superiores. Havia ainda a suspeita de fratura na mão esquerda. Seguindo os protocolos de atendimento pré-hospitalar, a equipe realizou avaliações primária e secundária, aferiu os sinais vitais e imobilizou o membro possivelmente fraturado.

Depois da estabilização inicial, a vítima foi encaminhada à Unidade de Pronto Atendimento (UPA) de Formiga, onde passará por avaliação médica detalhada e receberá o tratamento necessário.

A ocorrência reforça a atuação rápida do Corpo de Bombeiros em situações de emergência e a importância do atendimento pré-hospitalar na preservação da saúde e segurança das vítimas.

Com informações do CBMMG