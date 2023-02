Um acidente entre um carro e uma carreta foi registrado, na tarde desta segunda-feira (27) na MG 431, próximo à Polícia Rodoviária, em Pará de Minas.

A Central de Regulação do Samu Oeste foi acionada e, ao chegar no local, a equipe da Unidade de Suporte Avançado (USA) de Pará de Minas constatou que a condutora do carro, de 22 anos, estava consciente, porém presa às ferragens.

O Corpo de Bombeiros atuou no desencarceramento da vítima.

O Helicóptero Arcanjo, do Suporte Aéreo Avançado de Vida (SAAV/MG), foi empenhado para apoio no atendimento.

Ao ser retirada das ferragens, a paciente estava muito confusa. Ela foi imobilizada, medicada, intubada, e encaminhada no Arcanjo para o Hospital João XXIII, em Belo Horizonte.

Fonte: Samu