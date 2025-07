Zé Felipe teria entrado na justiça pedindo partilha de bens da ex-esposa, Virginia Fonseca. O filho de Leonardo estaria exigindo uma pesquisa de tudo que a influenciadora possui, após uma desconfiança nas declarações dadas por Virginia.

Assim, o cantor solicitou uma investigação de todos os bens da influenciadora, incluindo as contas bancárias, além de ter solicitado o bloqueio de 50% dos valores eventualmente encontrados. As informações foram divulgadas por Fabíola Reipert, durante o quadro A Hora da Venenosa, da Record.

Ainda de acordo com a comunicadora, o valor da causa é de R$ 200 milhões. No processo, Zé Felipe alega que pode haver bens ocultos que ele desconhece, pois nunca administrou as finanças.

Entre vários pertences, a lista de bens inclui dois lotes, uma sala comercial e duas casas em Mangaratiba, onde Neymar também tem casa.

Avião de presente

Outro ponto mencionado foi sobre um jatinho que Virgínia teria dado de presente para Zé Felipe. De acordo com a jornalista, a aeronave está no nome da influenciadora e, como eles se casaram sob o regime de comunhão parcial de bens, metade do avião é do cantor.

“Ganhei um avião da minha gata! Agora dá pra levar a família toda. Te amo demais, meu amor, esse avião é nosso”, escreveu Zé Felipe nas redes sociais em abril de 2023, quando mostrou o presente.

Divórcio

O casamento de Virginia Fonseca e Zé Felipe chegou ao fim no final de maio. O casal anunciou o término na noite do dia 27 de maio em uma publicação conjunta feita no Instagram.

“Juntos sempre e agora de uma maneira diferente. Decidimos que seremos amigos para cuidar do nosso maior bem, nossas bênçãos enviadas por Deus, os nossos três filhos”, iniciaram no texto.

Sem dar muitos detalhes sobre o término, o cantor e a influenciadora deixaram claro que foi um divórcio saudável. “Optamos pela honestidade e não por uma vida de aparências, porque estes somos nós. Não julguem e não criem histórias. Somos humanos e estaremos sempre em busca da felicidade plena, a mesma que um dia vivemos”, pontuaram.

Os dois estavam juntos desde junho de 2020 e são pais de Maria Alice, de quatro anos, Maria Flor, de dois, e José Leonardo, de sete meses. O casamento aconteceu poucos meses depois, em março de 2021.

