Pressionado pelo funcionalismo público por reajuste de salário, o governador de Minas Gerais, Romeu Zema (Novo), afirmou em entrevista à Rádio Jovem Pan que quem achar que o setor público no estado não paga bem pode seguir carreira no setor privado.

A entrevista foi dada na segunda (6). O governador respondia a um questionamento sobre remuneração de servidores. “Se alguém acha que o setor público não paga tão bem, pode seguir carreira no setor privado também”, declarou.

Na última quinta-feira, o governo do estado enviou à Assembleia Legislativa projeto de lei que reajusta em 3,62% o salário de todos os servidores públicos, percentual que foi criticado por sindicalistas, sobretudo por ter ficado abaixo da inflação do ano passado, de 4,52%.

No dia 29 de abril, servidores das forças públicas do estado fizeram protesto na Cidade Administrativa, a sede do governo do estado. Ao final, os manifestantes fecharam a MG-10, que liga a capital ao BH Airport, na Grande Belo Horizonte, e passa em frente à Cidade Administrativa.

O governador, em ponto mais ameno da entrevista, comentou a decisão dos realizadores do protesto de bloquear a via. “Eu só sou contra fechar vias, a prejudicar a vida alheia como aconteceu na semana passada”, afirmou.

Fonte: O Tempo