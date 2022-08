Depois de um parêntese de dois anos, finalmente Formiga será novamente palco do maior festival de rock da região. A 10ª edição do Independência ou Rock acontece no dia 10 de setembro, a partir das 14h, na Fazenda das Flores. Organizada pelo Mr. Rock Eventos, a festa faz parte do calendário de eventos da região desde 2011.

E este ano o festival promete! Só pra começar serão seis super atrações do cenário do rock nacional. Confere aí: Far From Alaska, Tuatha de Danann, Linkin Park – Banda Meteora, Evanecense – Banda Immortal, AC/DC – Banda Back in Hell, Ramones – Banda Ramonemania.

Novidade no cenário musical formiguense, a Far From Alaska já se apresentou em festivais como o Lollapalooza Brasil, Maximus Festival, João Rock e também no exterior, como o festival americano SXSW e no Midem, em Cannes na França.

Já a Tuatha de Danann, que esteve por aqui em 2019, está na estrada há mais de 30 anos. Em 2005, por exemplo, ela realizou sua primeira turnê fora do Brasil, se apresentando na França e Alemanha. E lá foi considerada a melhor banda estrangeira a participar da competição “Metal Battle”, superando grupos da França, Itália, Finlândia, Bélgica e Noruega.

Sem contar que esse som todo terá como cenário, um dos espaços mais bonitos da região, que é a Fazenda das Flores.

Os convites podem ser adquiridos por PIX ou pelo site Sympla. Mas corre que o primeiro lote está fechando. É só até esta sexta-feira (5) às 23h55.