A 11ª edição do Natal Solidário será realizada no sábado (16), na rua Geraldina Mendonça de Oliveira, no bairro Ouro Verde, a partir das 8h.

A organização do evento está solicitando doações como: brinquedos, refrigerantes, balas, salsichas, milho, molho de tomate, milho de pipoca e açúcar.

Quem quiser ajudar com qualquer quantia segue Pix feito somente para o evento: 37999479010. Qualquer ajuda será bem vinda.

O evento está sendo organizado pelo vereador Marcelo Fernandes e amigos.