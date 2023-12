Uma mulher, de 53 anos, ficou ferida na tarde dessa terça-feira (12) após um acidente de trânsito envolvendo um carro e um caminhão na BR-354, em Rio Paranaíba. O acidente aconteceu na altura do KM 328.

De acordo com a Polícia Militar Rodoviária (PMRv), o condutor do caminhão relatou que seguia no sentido Rio Paranaíba para São Gotardo, quando um veículo Hyundai Hb20 invadiu a contramão de direção, não sendo possível evitar uma colisão frontal.

Com o impacto, a motorista do carro ficou ferida e foi retirada das ferragens pelo Corpo de Bombeiros.

Em seguida, levada inconsciente para o Hospital Municipal de São Gotardo. Já o motorista do caminhão, de 72 anos, não se feriu.

A perícia técnica compareceu ao local e realizou os trabalhos de praxe.

Fonte: Tapiraí TV