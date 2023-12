A realização do Retiro de Carnaval, sempre organizado pela Renovação Carismática Católica da Forania de Formiga, já é uma tradição há mais de 20 anos.

Contando com cerca de 100 participantes, com idade a partir de 16 anos, todos os anos, o Retiro é referência e também o único na região que acontece durante os quatro dias do período de carnaval.

O Encontro

Em 2024, o evento ocorrerá na Casa de Cursilho – Paróquia São Paulo Apóstolo, na Rua Professor Lulu, 217, areias brancas, Formiga de 10 de fevereiro (sábado) a partir de 13h30 e encerrará no dia 13 de fevereiro, às 13h30,

Durante o retiro, os participantes terão a oportunidade de vivenciar um verdadeiro encontro com Deus, se divertir, brincar e passar um tempo de verdadeira experiência da alegria em Cristo Jesus.

Estrutura

No local há dormitórios masculino e feminino separados, banheiros, etc. e não é necessário levar colchões.

Pregadores

A organização, buscando trazer diversidade nos temas e abordagens das pregações, em 2024 traz para o encontro duas novidades importantes: o sacerdote Ricardo Rezende, da Comunidade Canção Nova e uma balada Cristã com o DJ BielO, da Diocese de Divinópolis que fará uma noite animadíssima no encontro.

Estarão presentes também os pregadores, José Daniel da Comunidade Aliança de Paz de Brasília, Adrian Souza da cidade de Luz-MG, Roberson Dias da Arquidiocese de Belo Horizonte, Deydson Silva de Formiga e Dieneson Felipe também de Formiga.

Inscrições

As inscrições para o Retiro tiveram início no domingo (10) e para participar basta acessar o site https://www.e-inscricao.com/rccforaniadeformiga/carnavalrccformiga e preencher os dados.

O valor do primeiro lote de inscrição é R$130 e se encerra no dia 10 de janeiro. Já o segundo lote (se ainda houver vagas) será de R$150, com vendas iniciando no dia 11 de janeiro e encerrando no dia 04 de fevereiro.

Para mais informações acesse o Instagram do encontro @carnavalrccformiga ou pelos telefones 37998431761 (Gustavo) ou ainda 37999478004 (Ana Lidia).