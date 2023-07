Com a realização do Festival Estação Inverno, que movimentou a Casa do Engenheiro, no dia 15 de julho, completaram-se onze edições do ‘Festival Estação’, consolidando a marca registrada do Mr. Rock Eventos.

Ao todo já foram 14 edições, 11 em Formiga, duas em Córrego Fundo e uma em Arcos. Com isso, o Festival Estação é um conceito que está se expandido e deve ocorrer, em breve, em outras cidades da região.

Nesta edição, o evento foi recorde de público e arrecadação de doações de agasalhos.

Além de três super atrações, Pearl Jam Cover de Divinópolis, Raimundos Cover de BH e Dj Moondelic, o evento contou com Dias de Truta, considerada a banda mais querida da região.