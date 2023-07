Uma motorista de aplicativo foi sequestrada, estuprada e feita de refém em Goiás por oito horas nessa segunda-feira (24).

Para fugir dos bandidos, ela provocou um acidente com o próprio carro, fazendo-o capotar em Barro Alto (GO), a uma distância de 245 quilômetros de Aparecida de Goiânia (GO), onde havia aceitado a corrida.

A condutora recebeu o chamado para a corrida às 3h e só aceitou porque apareceu para ela no aplicativo que havia sido solicitada por outra mulher, disse o delegado responsável pela investigação do caso, Marco Antônio Maia.

Ao chegar ao local do início da corrida, ela foi rendida por três homens, dentre os quais um portava uma arma de fogo. O celular usado para solicitar a corrida havia sido roubado por eles, informou a polícia.