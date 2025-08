O 10º Batalhão de Bombeiros Militar de Minas Gerais, sediado em Divinópolis, promove no próximo dia 31 de agosto (domingo) a 15ª Corrida Rústica do 10º BBM. A largada está marcada para as 8h, no Centro de Treinamento do Batalhão, no bairro Danilo Passos, com dois percursos: corrida de 5 km e caminhada de 3 km.

Mais do que uma competição esportiva, a Corrida Rústica é um marco institucional e comunitário promovido anualmente pelo 10º Batalhão de Bombeiros Militar de Minas Gerais. A atividade reforça os valores de saúde, superação e cidadania, além de estimular a prática esportiva e o convívio social em ambiente seguro e acolhedor.

A edição deste ano é especial, celebrando 15 anos de história, e já mobilizou centenas de inscritos. Restam menos de 100 vagas para os interessados em participar, e a expectativa é de que o limite de inscrições seja atingido antes do prazo final.

O kit do atleta é um dos destaques desta edição comemorativa, a qual os participantes receberão camiseta oficial, ecobag e uma meia esportiva personalizadas da Corrida Rústica; tudo pensado para garantir mais conforto e identidade ao evento. Todos os concluintes receberão medalha de participação, e os melhores colocados serão premiados com troféus, incluindo os cinco primeiros no geral e os três primeiros por faixa etária, em ambas as categorias (masculino e feminino). Também haverá uma categoria especial voltada para os bombeiros militares.

A estrutura do evento foi cuidadosamente planejada, com sinalização de percurso, postos de hidratação, suporte médico e apoio logístico, assegurando uma experiência completa e segura para atletas e visitantes. A Corrida Rústica é organizada com recursos próprios do 10º BBM e com o envolvimento direto de bombeiros militares, servidores civis e voluntários, além do apoio de parceiros locais que contribuem com o acontecimento e qualidade do evento.

As inscrições seguem abertas até o dia 27 de agosto, ou enquanto durarem as vagas, exclusivamente pelo site: https://minhasinscricoes.com.br/Evento/15CorridaRusticaDo10BatalhaoDeBombeiros.

O 10º BBM convida a população de Divinópolis e região a participar desse momento especial, que celebra o esporte, a saúde e os valores que norteiam a atuação do Corpo de Bombeiros em Minas Gerais.

