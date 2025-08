Uma mulher de 62 anos foi encontrada morta em um matagal em São Gonçalo do Sapucaí (MG), no início da noite de quarta-feira (30). O principal suspeito do crime é o ex-companheiro da vítima, de 47 anos, que se entregou à Polícia Militar, acompanhado do advogado, e teria confessado o crime. O casal esteve junto por cerca de 20 anos e estava separado há um ano.

De acordo com o relato policial, o suspeito, Juliano Valdomiro dos Reis, disse que encontrou a vítima, identificada como Flávia Souza Silva, na manhã de terça-feira (29), nas proximidades do cemitério da cidade para uma possível reconciliação. O encontro teria sido marcado por uma vizinha.

Do cemitério, eles passaram a caminhar até entrar em uma área de mata nas proximidades da rua Rio Amazonas, onde, segundo o suspeito, começou uma discussão.

Ele alegou que ao se recusar reatar o relacionamento, foi atacado com uma faca pela vítima, e que ao tentar se defender, desferiu três golpes contra ela, todos na região do pescoço.

O homem disse ainda que após o crime, caminhou sem rumo pelo matagal e desmaiou, acordando mais tarde e continuando sem buscar ajuda.

Na manhã dessa quarta-feira (30), familiares notaram manchas de sangue em sua roupa, o que levou as sobrinhas a procurarem um advogado, que por sua vez conduziu o suspeito ao quartel da Polícia Militar.

Com base nas informações passadas pelo suspeito, a equipe policial foi até o matagal e localizou o corpo da vítima. O local foi isolado e periciado, sendo o corpo liberado para a funerária. A faca utilizada não foi localizada.

O suspeito foi encaminhado ao hospital onde recebeu atendimento médico e depois retornou ao quartel da PM para registro da ocorrência.

De acordo com a Polícia Civil, o homem foi ouvido e liberado e um inquérito foi instaurado para apurar o caso. A reportagem não conseguiu contato com a defesa do suspeito.

