Na manhã desta quinta-feira (31), por volta das 8h20, um acidente envolvendo dois caminhões e uma carreta foi registrado na rodovia MG-050, nas proximidades da saída para a comunidade da Fazendinha, em Itaúna–MG.

Com o impacto da colisão, os veículos ficaram danificados. Segundo a Polícia Militar Rodoviária apesar do susto, ninguém se feriu. Motoristas que trafegam pela região devem redobrar a atenção e, se possível, buscar rotas alternativas, já que o trânsito pode apresentar lentidão no trecho.

A dinâmica do acidente ainda não foi esclarecida pelas autoridades.

Fonte: Portal MPA