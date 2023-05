Após o sucesso dos Encontros de Motociclistas e de Carros Antigos realizados no Parque Municipal Dr. Leopoldo Correa (Praia Popular), a administração municipal definiu que o local sediará também o tradicional Festival da Linguiça

A 15ª edição ocorrerá nos dias 11 e 12 de agosto. A dupla brasileira Sá e Guarabira e o grupo de pagode Inimigos da HP já foram confirmados no evento.

De acordo com a secretária de Desenvolvimento Econômico, Milena Ribeiro, a Praia Popular foi escolhida por ter um espaço que atende bem à população, além de ser um ambiente familiar, com opções inclusive para as crianças.

“No ano passado, o estacionamento do Terminal Rodoviário já não comportou o evento, que tem crescido bastante. E o pessoal aprovou muito a realização dos últimos shows [Biquíni Cavadão e IRA!] na Praia Popular. Então a mudança é para acomodar melhor formiguenses e visitantes”, destacou.

Fonte: O Pergaminho