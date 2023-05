Um padre expulsou aos gritos o padrinho de uma criança em uma celebração de batismo da Paróquia São Domingo, em Propriá , em Sergipe , na quarta (3). Segundo testemunhas, o episódio ocorreu, após o homem esquecer o nome da afilhada.

Imagens registradas por pessoas que acompanhava o batizado, mostram o sacerdote exaltado, pedindo para o homem sair da igreja e “respeitar” a cerimônia. No vídeo, o padre também afirma que ele não serviria para ser padrinho e, muito menos, pai.

“Olha, rapaz, respeita”, diz o padre, que, em seguida, fala: “Não serve para ser padrinho, não, e nem pai. Falta de respeito, o padrinho não saber o nome do afilhado”, concluiu.

Ao g1, o padrinho da criança, identificado como, Gleidson Alves dos Santos, afirmou que no momento do batismo, ele esqueceu o nome da afilhada e isso teria irritado o padre que o chamou de ‘padrinho de cachaça’.

“No momento em que ele perguntou o nome da menina, que é sobrinha da minha esposa, eu perguntei a ela. Aí ele disse que não ia mais batizar e perguntou se eu era ‘padrinho de cachaça’, só que eu não estava bêbado”, contou.

O homem disse ainda que ficou assustado com a reação do sacerdote, que segundo ele, não cabia para o momento.

Fiéis condenam atitude do padre

Em resposta ao vídeo publicado em um portal de notícias da região, alguns fiéis condenaram a atitude do padre e apontaram outros comportamentos recorrentes. “Esse padre deve fazer esses abusos com frequência. Nota-se que o rapaz não fez absolutamente nada”, disse uma internauta. “Não o conheço, mas pelo pouco que vi, esse padre é completamente sem noção, alguém tem que tomar as devidas providências”, disse uma terceira.

