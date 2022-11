Segunda-feira é dia de Brasil na Copa do Mundo! A Seleção de Tite vai em busca da segunda vitória na competição, feito só alcançado pela França até aqui. O adversário é a Suíça, que empatou os dois jogos que fez contra os brasileiros em Copas (1950 e 2018) e venceu Camarões na estreia no Catar. O desafio aumenta com os desfalques de Neymar e do lateral Danilo, lesionados.

O último jogo do dia é um duelo de gigantes no grupo H. Portugal, de Cristiano Ronaldo, tenta manter o embalo contra o Uruguai, que apenas empatou contra a Coreia do Sul na primeira rodada. Os coreanos encaram Gana para continuarem sonhando com a classificação. Pelo grupo do Brasil, a Sérvia tenta se recuperar contra os camaroneses, que jogam suas últimas fichas na competição.

Sem Neymar, com Richarlison

O Brasil não terá Neymar, sua principal estrela, mas Richarlison estará no comando do ataque para continuar a encantar o país e o mundo, como fez na estreia contra a Sérvia. A pintura do voleio do segundo gol rodou o planeta – é considerado o gol mais bonito da Copa até aqui. Sua energia e seu talento, ao lado de Raphinha e Vini Jr, serão postos à prova novamente diante da sólida defesa suíça.

O técnico Tite mantém o mistério, mas o volante Fred e Éder Militão, zagueiro que também joga na lateral, devem ser os substitutos de Neymar e Danilo para o duelo contra os suíços. Os dois lesionaram tornozelos na estreia da seleção e não atuam mais na primeira fase da Copa. O plano é tê-los de volta para as oitavas de final. Eles seguem tratamento intensivo no hotel, com fisioterapeutas permanentes ao lado.

Ao contrário do Brasil, a Suíça chega com força máxima para o jogo desta segunda. O único desfalque é o atacante Noah Okafor, que é reserva, por causa de uma lesão muscular na coxa. Na estreia, os suíços venceram Camarões por 1 a 0. Por isso, o confronto desta segunda pode definir quem terminará a primeira fase da Copa do Mundo na liderança da chave.

A escalação utilizada pelo técnico Murat Yakin na estreia deve ser mantida. Os suíços jogam com duas linhas de quatro para se defender e atacam com dois pontas bem abertos – Vargas na esquerda e Shaqiri mais solto -, com liberdade para flutuar pelo campo. Embolo, à frente, é o único atacante. Ele foi o autor do gol contra seu país de origem.

