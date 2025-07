A 4ª Delegacia Regional de Polícia Civil já está atuando em endereço novo, no antigo Fórum Magalhães Pinto, localizado na rua Silviano Brandão, no Centro de Formiga.

A população formiguense pedia que os importantes serviços prestados pela delegacia viessem a ser feitos em um ponto mais central da cidade, facilitando o acesso dos usuários. Realmente, a localização antiga da delegacia, por questões de, inclusive, falta de transporte público que atenda melhor aquela região, causava transtorno à população, em especial àqueles que não dispõem de veículos próprios para acessarem os serviços que lá eram prestados.

Outro detalhe que merece ser também observado é que, em sendo o prédio agora ocupado pela delegacia, propriedade do Estado de Minas Gerais, o erário público se livra de um aluguel mensal, segundo apuramos, da ordem de 25 mil reais.

Revisitando o passado

No dia 13 de janeiro, houve uma visita do pessoal da SEPLAG, a esta cidade, na qual se constatou que com algumas reformas, o imóvel em questão, atenderia e bem, as necessidades da Delegacia Regional.

“Martelo batido”, agora, na nova sede, a delegacia já oferece ao público vários serviços. Lá já estão instalados e em pleno funcionamento os gabinetes dos delegados, os cartórios dos escrivães e as inspetorias dos investigadores.

Na próxima semana, os serviços de Trânsito, Habilitação, Identidades, Perícias e de Plantão também serão ofertados à população neste mesmo local.

As reformas estruturais necessárias continuam em andamento e, em breve, a data da inauguração oficial será divulgada.