Um ciclista de 70 anos morreu após ser atropelado por uma caminhonete na manhã desta quinta-feira (17), na BR-381, entre os municípios de Naque e Periquito, no Vale do Aço. O acidente ocorreu no km 204 da rodovia, quando a picape, que seguia no sentido Urucânia, colidiu na traseira da bicicleta.

A vítima, que morava em Naque, trafegava pelo acostamento no momento em que foi atingida. Testemunhas relataram que o motorista da caminhonete tentou uma ultrapassagem quando invadiu a contramão e provocou o impacto.

Com a força da batida, o ciclista foi lançado ao solo. Equipes do Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu) e da concessionária Nova 381 estiveram no local. A bicicleta ficou completamente destruída.

O motorista, de 32 anos, não sofreu ferimentos. Ele passou pelo teste do bafômetro, que deu negativo para consumo de álcool. Aos policiais rodoviários federais, o condutor disse não se lembrar do momento do acidente.

A perícia da Polícia Civil esteve no local, e o corpo da vítima foi encaminhado ao Instituto Médico Legal (IML). O trânsito ficou parcialmente interditado enquanto a perícia era realizada.

