O atacante Vinicius Junior, do Real Madrid e da Seleção Brasileira, foi homenageado nesta quinta-feira (17) com uma estátua de cera em tamanho real produzida pelo tradicional Museu Madame Tussauds. A imagem foi revelada em um evento no Sambódromo Marquês de Sapucaí, no Rio de Janeiro.

A escultura será exposta até domingo (20) em um shopping center em São Gonçalo, na Região Metropolitana do Rio. A escolha do local partiu do próprio atleta. Após esse período, a estátua será levada para a unidade do Madame Tussauds em Nova Iorque, onde ficará em exibição permanente.

Com a homenagem, Vini Jr se torna o nono brasileiro a ser retratado pelo museu, ao lado de ícones como Pelé, Ayrton Senna, Ronaldinho, Neymar, Anitta, Adriana Lima e Alessandra Ambrósio.

Estagiária, sob supervisão de Renato Fonseca

Fonte: Ana Luísa Ribeiro-Hoje em Dia