A 4ª unidade da Biblioteca do Bem, Jamila Dib Hussein de Arantes, foi inaugurada na quarta-feira (28), pelo Tatame do Bem, na unidade Geraldo Veloso.

Essa unidade contará com a colaboração dos voluntários Paula Júlio e Fábio Mundim. Na ocasião, já foi realizada a primeira troca de livros, com direito a muitas surpresas para os leitores.

A Biblioteca do Bem começou suas atividades no dia 14 de dezembro de 2022, na unidade Novo Horizonte, com 80 livros. Atualmente, a Biblioteca já está presente também nas unidades Vila Padre Remaclo e Água Vermelha, e conta com um acervo de 1.028 livros e gibis.

Para ajudar na Biblioteca existem três maneiras: ser voluntário (os trabalhos são em duplas, quinzenalmente), com doação de livros infanto-juvenis e com doações em dinheiro para aquisição de livros e prêmios.

Fonte: Tatame do Bem