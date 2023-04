O 63º Batalhão da Polícia Militar lançou, nesta quarta-feira (5), a operação ‘Semana Santa’.

De acordo com a PM, a operação tem como foco principal a prevenção, e lançou mão do efetivo administrativo para dar apoio às atividades de policiamento na sede do 63º BPM.

Durante a operação, haverá reforço do policiamento voltado para as áreas comerciais e residenciais. Serão realizadas operações policiais nos locais previamente planejados.

Segundo informou o comandante do 63º BPM, tenente coronel Fábio Gotelip Júnior, as estratégias de segurança utilizadas pela instituição têm como objetivo “fazer com que Minas Gerais seja o melhor Estado para se viver, trabalhar e empreender, onde buscamos um ambiente seguro para trazer tranquilidade a toda população.”

Fonte: Polícia Militar