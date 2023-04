A Polícia Militar (PM) divulgou na manhã desta sexta-feira (14) informações sobre a ocorrência em que um homem, de 29 anos, que foi baleado durante uma abordagem policial na noite dessa quinta-feira (13), no bairro Quartéis, em Formiga.

Confira a integra da nota da Polícia Militar sobre o fato:

“Na noite de ontem, 13 de abril de 2023, por volta das 20h20min, uma guarnição da Polícia Militar realizava o patrulhamento preventivo pela Rua Sete de Setembro, Bairro Quarteis, em Formiga-MG, quando visualizaram um homem de 29 anos, tendo o identificado de imediato como um indivíduo já conhecido no meio policial pela prática de vários crimes e alvos de inúmeras denúncias recebidas pelo Disque Denúncias 181.

Ao perceber a presença policial e a iminente abordagem, o indivíduo agiu de forma suspeita, iniciando uma corrida em direção a uma motocicleta Honda XRE 300 prata, que estava estacionada no sentido contrário ao que os policiais seguiam.

Diante da fundada suspeita e do comportamento daquele indivíduo, os militares decidiram proceder a abordagem, mas este colocou o capacete na cabeça e subiu na motocicleta, a fim de evadir.

Foi determinado pelos policiais que o indivíduo desligasse a moto e levantasse as mãos para ser abordado, mas mesmo com possibilidade de acatar as ordens de parada ou até mesmo evadir em direção contrária aos militares, optou em direcionar a motocicleta contra o policial, no intuito claro de atentar contra a integridade física dos militares por meio de atropelamento.

Diante das circunstâncias e para repelir a iminente agressão com risco de vida ao militar, um dos policiais realizou um único disparo, que veio a atingir o autor no abdômen.

Ressalta-se que mesmo após o condutor ter sido alvejado, devido a velocidade que já havia sido empreendida, a motocicleta atingiu a perna do militar que efetuou os disparos.

O autor foi imediatamente socorrido com vida ao pronto atendimento municipal e atendido pela equipe médica de plantão, contudo veio a óbito.

O local foi devidamente preservado, a perícia técnica realizou os seus trabalhos e a motocicleta foi recolhida ao pátio do serviço de guincho.

A Polícia Militar instaurou um Inquérito Policial Militar para apuração dos fatos.”

Fonte: Polícia Militar