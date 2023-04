Alunos do 7º ano l do ensino fundamental da Escola Municipal Centro de Atenção Integral à Criança (Caic), juntamente com o professor de história, Marcos Paulo da Silva, apresentaram um trabalho nessa quinta-feira (13) com a temática ‘Povos Originários da América’.

De acordo com a diretora da instituição, Cidinha Oliveira, o objetivo da atividade foi identificar as condições dos índios na atualidade brasileira e suas futuras perspectivas; compreender os costumes, tradições, sociedades e cultura dos índios, além de conscientizar os alunos sobre os problemas indígenas na atualidade.