Nessa terça-feira (11), a Sétima Região da Polícia Militar realizou, no Country Clube de Formiga, a 2ª Reunião de Nivelamento com a presença do comandante da 7ª RPM, coronel Wemerson Lino Pimenta, além de todos os comandantes de Unidades de Execução Operacional (UEOp), oficiais do Estado Maior e frações da 7ª RPM.

Na ocasião, foram discutidas as diretrizes e estratégias do Comando Regional no campo operacional e apresentados os resultados dos indicadores da Gestão do Desempenho Operacional (GDO/junho de 2023).

O coronel Wemerson destacou a importância do encontro para aprimorar as estratégias e alinhar as ações de gestão para o alcance dos melhores resultados no campo da segurança pública na 7ª RPM.

A palestra de abertura do encontro foi ministrada pelo pastor Alvim Sudário da Silva, com o tema: “Análise comportamental”: liderança e trabalho em equipe”.

Também foram ministradas apresentações sobre indicadores da gestão do desempenho operacional e boas práticas desenvolvidas no Projeto Cinturão Rural da 7ª Região da Polícia Militar.

Foi ainda prestado o compromisso à Bandeira do Brasil pelos oficiais promovidos ao primeiro posto da Polícia Militar e entregues certificados de destaques para as Unidades Operacionais e militares que se destacaram nos resultados operacionais no mês de junho de 2023.

O comandante da 7ª Região e o comandante do 63º Batalhão agradeceram os representantes do Country Clube pelo apoio ao evento, sendo mencionado também o apoio recebido pelo Unifor-MG e pela Prefeitura de Formiga.

Encerrando o evento, foi realizado uma partida amistosa de futebol.

Fonte: Polícia Militar