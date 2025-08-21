Nesta quinta-feira (21), um acidente de grande proporção foi registrado na rodovia MG-050, no trecho que liga os municípios de Passos e Itaú de Minas. De acordo com relatos de motoristas que passavam pelo local, a colisão envolveu um caminhão bitrem e um carro de passeio.

Embora ainda não haja confirmação oficial por parte das autoridades, testemunhas afirmam que o impacto foi violento. Diversas ambulâncias foram vistas se deslocando para o ponto da ocorrência, e equipes do Corpo de Bombeiros e do Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (SAMU) já estão no local prestando os primeiros atendimentos.

A Polícia Rodoviária e demais órgãos competentes ainda não divulgaram informações sobre vítimas ou as circunstâncias do acidente. Assim que novos dados forem confirmados, esta matéria será atualizada.

Vídeo: reprodução Tribuna

Com informações do Jornal Tribuna