A Polícia Civil do Paraná (PCPR) prendeu, nesta quinta-feira (21), duas mulheres suspeitas de armazenamento e divulgação de pornografia infantojuvenil. Um terceiro indivíduo, companheiro de uma das investigadas e pai de uma das vítimas, está foragido.

As prisões ocorreram nas cidades de Curitiba e Cerro Azul, ambas no estado do Paraná. O trio — pai, madrasta e uma terceira mulher — é investigado por coação, divulgação e armazenamento de pornografia infantojuvenil, além de associação criminosa e ameaça.

As investigações começaram após a mãe das vítimas, então com 13 e 16 anos, denunciar ter sido ameaçada pelo homem, que teria usado material pornográfico envolvendo as menores como forma de coação, segundo informou a PCPR.

A apuração revelou que o primeiro vídeo foi gravado sob coação, após o pai obrigar as meninas a produzirem conteúdo íntimo entre si. Ainda segundo a polícia, os suspeitos invocavam um suposto contexto de “seita” para pressionar as vítimas a cumprir exigências.

“As vítimas eram sistematicamente coagidas pelos investigados a produzirem vídeos de cunho pornográfico entre si e com terceiros, sob a imposição de uma meta diária de produção”, afirmou o delegado da PCPR, Gabriel Fontana.

Durante as buscas, foram apreendidos aparelhos celulares que serão analisados pela Polícia Científica. A PCPR segue em busca do foragido e informou que as investigações continuam em andamento.

Com informações do Itatiaia