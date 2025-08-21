Cerca de 30 alunos do Dojo Kélcio – Instituto Tatame do Bem participaram, na última quarta-feira (20), da cerimônia de graduação de faixas de karatê. O evento foi realizado na Praça CEU e contou com a presença de crianças, jovens e adultos ligados ao Instituto, Clube Centenário e Country Clube, além de familiares e amigos que acompanharam o momento de celebração e conquista.

A cerimônia marcou um passo importante na jornada dos praticantes, reconhecendo não apenas a evolução técnica no karatê, mas também valores como disciplina, respeito, caráter e superação. Os alunos realizaram demonstrações e foram avaliados em diferentes aspectos antes de receberem suas novas graduações.

A condução da cerimônia ficou a cargo do Shihan Kelcio Arantes (5º Dan) e do Sensei Gilberto Jr (1º Dan), responsável pelas aulas no Instituto Tatame do Bem. Também estiveram presentes o Sensei Daniel (2º Dan), atuando no apoio técnico e administrativo, e a karateca Dayani Rodrigues (1º Kyu), que integrou a banca examinadora.

Segundo os organizadores, a graduação reforça o compromisso do Instituto Tatame do Bem em utilizar o esporte como instrumento de transformação social, oferecendo aos alunos oportunidades de desenvolvimento pessoal, inclusão e perspectivas para o futuro. O Instituto agradeceu a todos os envolvidos — pais, alunos, mestres e senseis — pelo apoio, dedicação e confiança no projeto, que segue impactando positivamente a vida de crianças, adolescentes e jovens de Formiga.

Fonte: Tatame do Bem