A Prefeitura de Formiga, por meio da Secretaria Municipal de Obras e Trânsito, informou que haverá interdição de vias na região central do município neste domingo (7), devido às comemorações do Dia da Independência do Brasil.

A interdição acontecerá das 6h às 13h e tem como objetivo garantir a segurança e a organização do tradicional desfile cívico-militar, que ocorre anualmente em celebração à data.

Durante esse período, o tráfego de veículos estará impedido nas vias centrais, e motoristas deverão buscar rotas alternativas. A Prefeitura solicita a compreensão da população e reforça a importância de atenção redobrada ao circular nas proximidades do evento.

A medida faz parte do planejamento da administração municipal para garantir a tranquilidade das festividades de 7 de Setembro. A colaboração dos condutores e pedestres é fundamental para o bom andamento das celebrações.

Com Informações da Prefeitura de Formiga