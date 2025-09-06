No último dia 29 de agosto, as academias Instituto Tatame do Bem, Dojo Kelcio, Clube Centenário e Country Clube realizaram a entrega oficial das faixas de karatê aos atletas que participaram do evento de graduação, ocorrido no dia 20 de agosto. A cerimônia marcou um importante passo na trajetória dos alunos, simbolizando avanço técnico, disciplina e superação.

A entrega das novas faixas representou o reconhecimento pelo empenho e crescimento individual dos alunos ao longo de sua formação nas artes marciais. O presidente do Instituto Tatame do Bem, Ailsan Gischewski Souza, ressaltou a importância do momento para os jovens e para a missão da instituição.

“A entrega das faixas é mais do que uma mudança de grau, é o reconhecimento de cada esforço e de cada conquista individual. Para o Tatame do Bem, é uma alegria imensa ver cada um deles avançando não só no esporte, mas também na vida. Agradecemos de modo muito especial ao Sensei Kelcio Jhonys e Gilberto Pereira pela dedicação e cuidado com os alunos”, declarou Ailsan.

O sensei Kelcio Jhonys, por sua vez, agradeceu ao fundador do Instituto Tatame do Bem, Rodrigo Assalin, pelo apoio contínuo ao projeto e pela confiança no trabalho desenvolvido pela equipe.

O Instituto Tatame do Bem segue firme em seu propósito de promover, por meio do esporte, o desenvolvimento físico, emocional e social de crianças e adolescentes. A cerimônia de entrega de faixas reforça o compromisso da entidade com a formação de cidadãos mais disciplinados, resilientes e preparados para os desafios da vida, dentro e fora do tatame.

Com Informações do Tatame do Bem