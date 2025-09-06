Um homem de 27 anos foi preso na noite dessa sexta-feira (5), no bairro Nova Pampulha, em Vespasiano, Região Metropolitana de Belo Horizonte, suspeito de envolvimento no assassinato do instrutor de academia Artur Martins Santos, de 19 anos. A prisão foi realizada durante uma operação da Polícia Militar (PM) e o caso segue sendo investigado pela Polícia Civil.

De acordo com a PM, com o suspeito foram apreendidos uma pistola calibre 9 mm com numeração raspada — que havia sido furtada —, dois celulares e um Fiat Palio, veículo apontado como sendo utilizado na fuga após o crime. O homem foi encaminhado, junto com o material apreendido, para a Delegacia de Polícia Civil.

As investigações indicam que, no dia do homicídio, os suspeitos chegaram ao local em um Fiat Uno, que foi abandonado nas proximidades da rua Olímpio Moreira, esquina com a Avenida do Aço. Em seguida, eles teriam utilizado o Fiat Palio para continuar a fuga.

Artur Martins Santos foi baleado na última terça-feira (2) dentro da academia onde trabalhava, no bairro Interlagos, em Divinópolis. Ele chegou a ser socorrido e passou por cirurgia no Complexo de Saúde São João de Deus (CSSJD), mas não resistiu aos ferimentos. As investigações seguem em andamento para identificar todos os envolvidos no crime.

Com Informações do G1 Centro-Oeste