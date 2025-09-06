A Lotofácil da Independência (Concurso nº 3.480) será sorteada neste sábado (6), a partir das 20h, em São Paulo, com um prêmio estimado em R$ 220 milhões — o maior já oferecido na história do concurso especial. Assim como ocorre em outras edições comemorativas das Loterias Caixa, o prêmio principal não acumula.

As apostas podem ser feitas até as 18h deste sábado, nas casas lotéricas de todo o país ou pela internet, por meio do portal Loterias Caixa ou do aplicativo oficial. Para participar, é necessário marcar entre 15 e 20 números entre os 25 disponíveis no volante. A aposta simples, com 15 números, custa R$ 3,50.

Como o prêmio não acumula, caso ninguém acerte os 15 números, o valor será dividido entre os apostadores que acertarem 14 números, e assim sucessivamente, conforme as regras da modalidade.

Além da Lotofácil, outro destaque deste sábado é o sorteio da Mega-Sena (Concurso nº 2.911), que também poderá premiar alto. Como não houve vencedores no sorteio anterior, realizado na quinta-feira (4), o valor acumulou e agora está estimado em R$ 40 milhões. As apostas podem ser feitas até as 19h nas lotéricas ou pelos canais digitais da Caixa.

Com dois grandes sorteios no mesmo dia, os apostadores têm mais uma chance de tentar a sorte neste fim de semana. A Lotofácil da Independência, com prêmio recorde, promete atrair milhões de jogadores em todo o país. Já a Mega-Sena segue como uma das principais apostas regulares, com prêmio acumulado. Ambos os sorteios serão realizados neste sábado e podem transformar a vida dos ganhadores.

Com Informações da Agência Brasil/ Hoje em Dia