Estarão abertas, até o dia 27 de janeiro, as inscrições para o Vestibular Agendado 2023 modalidade presencial do Unifor-MG.

Serão oferecidos os seguintes cursos: administração, arquitetura e urbanismo, biomedicina, ciência da computação, ciências contábeis, educação física (Abi), enfermagem, engenharia agronômica, estética, fisioterapia e medicina veterinária.

Como se trata de vagas remanescentes, à medida que as vagas forem preenchidas, os cursos serão retirados do sistema de inscrição e/ou será informado ao candidato sobre a indisponibilidade do curso.

A seleção será realizada em duas modalidades:

* Nota do ENEM – Inscrição gratuita. Modalidade destinada a candidatos que tenham realizado as provas do Exame Nacional do Ensino Médio, a partir de 2010. Não serão aceitas as notas do ENEM obtidas como “treineiro/treinante”, sob pena de eliminação do candidato. Para fins de aprovação e classificação, somente serão considerados os candidatos que tenham obtido cem pontos ou mais na Prova de Redação.

* Prova on-line – A taxa de inscrição é R$ 30,00 (trinta reais), quitada em qualquer agência bancária, internet banking ou casa lotérica, na data estipulada no Boleto. Após o pagamento do Boleto, o candidato deverá aguardar até quarenta e oito horas para compensação bancária. Logo após a confirmação de pagamento, o candidato será notificado pelo Centro Universitário de Formiga da liberação da prova, devendo seguir as instruções que serão enviadas via e-mail de como preparar o computador, login e senha de acesso para realizar a prova de Redação na plataforma.

O edital pode ser conferido pelo link: Confira o Edital no site www.uniformg.edu.br

Outras informações podem ser obtidas pelo telefone 0800 283 0494 e pelo (37)3329 1400 (WhatsApp).

Fonte: Unifor-MG