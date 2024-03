Se você conseguiu comprar o ovo de Páscoa Caribe, considere-se sortudo. A pouco menos de duas semanas da Páscoa, o polêmico e amado chocolate “sumiu” das prateleiras nos principais varejistas do Brasil inteiro. Nem mesmo na loja da fábrica da Garoto, em Vila Velha (ES), há unidades do produto. A informação foi confirmada pela empresa.

“Para esse momento, o Ovo Caribe está oficialmente esgotado nos principais varejistas e, também, na nossa loja exclusiva dentro da fábrica de Vila Velha”, informou a Nestlé, detentora da marca Garoto. “Nesse momento, não voltaremos com a produção, pois já estamos com os esforços voltados para o encerramento do período de 2024 e já estudando cenários para a Páscoa de 2025.”

A empresa revela que não esperava o sucesso do produto – o anúncio do lançamento gerou alvoroço na internet entre os fãs e os “não tão fãs assim”. “Sabemos que é um bombom que divide opiniões desde sempre, que tem uma base de fãs bem cativa, mas não imaginávamos que esgotaria tão cedo”, diz, em nota.

A marca conta que, ao longo dos anos, recebeu muitos pedidos dos fãs do bombom Caribe para que ele virasse ovo de Páscoa, principalmente pelas redes sociais e, também, pelo SAC (Serviço de Atendimento ao Consumidor). “Desde que foi anunciado, o ovo já tem gerado um buzz entre seus fãs e atribuímos esse sucesso do Caribe ao fato dele ser um bombom diferenciado, que já tem uma história dentro da Garoto, com tradição que envolve a brasilidade de misturar banana com chocolate de forma inovadora”.

Ainda segundo a empresa, os outros clássicos que também viraram ovo ainda estão disponíveis. “Os demais produtos do portfólio seguem disponíveis para compra nessa reta final de Páscoa”, diz a Nestlé.

Fonte: O Tempo