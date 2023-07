O grupo da Academia Corpo e Movimento foi destaque no concurso “Always Dance EUA” edição Brasil, realizado em Belo Horizonte, no fim de semana passado (entre os dias 30 e 2).

Além de premiações das coreografias Tríade, Pas de Deux – O Quebra Nozes, Releasing, A Barra e Amigas de Clara, a dança “O Rei Leão- Essência Divina” foi o grande destaque do evento se sagrando campeã e emocionou a todos arrancando muitos aplausos.

Os professores e coreógrafos Guilherme Moreira e Valéria Montalvão destacaram a satisfação por mais essa conquista.

“Ficamos extremamente felizes com as premiações no “Always Dance EUA”. É a confirmação de que estamos no caminho certo. Aproveitamos para agradecer e parabenizar nosso Grupo pela dedicação e excelente performance apresentada na competição e a todos que apoiam e incentivam nosso trabalho. A todos nosso muito obrigado”.