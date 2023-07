Na tarde desta quinta-feira (6), a prefeita em exercício, Adriana Prado, participou, em Arcos, da cerimônia de entrega de viaturas que serão utilizadas pelo 63° Batalhão da Polícia Militar no patrulhamento escolar.

A cerimônia contou, também, com a presença do chefe de Gabinete, Marden Lima, do Secretário Municipal de Educação e Esportes Jaderson Teixeira e dos vereadores Juarez Carvalho e Marcelo Fernandes, além do prefeito de Arcos, Claudemir José de Melo (Baiano) e autoridades do município vizinho.

O deputado Antônio Carlos Arantes foi representado, na solenidade, por seu chefe de Gabinete, Luciano Gontijo.

Fonte: Decom