Um grave acidente envolvendo uma carreta que transportava postes de cimento foi registrado na tarde desta quinta-feira (30), na BR-354. A ocorrência foi por volta das 15h, na altura do km 487 da rodovia, nas proximidades do aeroporto de Formiga.

Informações preliminares indicam que o motorista do veículo de carga perdeu o controle da direção e colidiu contra um barranco, vindo a óbito ainda no local. Chovia no momento do acidente.

O impacto provocou o tombamento da carreta, o que resultou no derramamento de óleo sobre a pista. Equipes do Corpo de Bombeiros foram acionadas e estão no local atuando na contenção do óleo para mitigar o risco de derrapagem.

Redação UN