Um homem de 47 anos foi indiciado por importunação sexual após cometer uma série de crimes na Avenida Autorama, no bairro Tietê, durante o mês de agosto. De acordo com a Polícia Civil, a conduta do investigado gerou grande repercussão nas redes sociais e lhe rendeu o apelido de ‘Tarado da Autorama’.

Segundo informações da Delegacia Especializada de Atendimento à Mulher (Deam), até o momento, três vítimas foram identificadas — todas mulheres, com idades entre 30 e 37 anos.

As investigações apontaram que o homem abordava mulheres que faziam atividades físicas ao ar livre na avenida, durante o dia, e praticava atos libidinosos, como exibir as partes íntimas e se masturbar em via pública. Apenas em um dos casos o suspeito agiu em um local diferente, mas manteve o mesmo comportamento.

O homem foi indiciado pelo crime de importunação sexual, previsto no artigo 215-A do Código Penal, e teve a prisão preventiva decretada pela Justiça. Ele foi encaminhado ao sistema prisional.

Com informações do G1 Centro-Oeste