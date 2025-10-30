Um acidente foi registrado na tarde desta quinta-feira (30), por volta das 15h, na altura do km 130 da MG-050, em Divinópolis (MG). Segundo informações da Polícia Militar Rodoviária, o condutor de um GM Kadet Ipanema não observou a sinalização em um trecho de trevo e colidiu na lateral de um caminhão Ford Cargo que trafegava pela rodovia.

O motorista do caminhão, de 49 anos, não sofreu ferimentos. Já o condutor do automóvel, de 65 anos, teve ferimentos graves e foi socorrido para a Unidade de Pronto Atendimento (UPA) de Divinópolis.

Ambos os veículos seguiam no sentido Divinópolis/São Paulo. A perícia não compareceu ao local e os veículos foram liberados após os procedimentos da polícia.

Com informações da PMRv