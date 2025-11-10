Um grave acidente envolvendo cinco veículos deixou duas pessoas mortas e uma ferida na manhã desta segunda-feira (10), na rodovia Fernão Dias (BR-381), em Extrema, no Sul de Minas Gerais.

De acordo com informações da concessionária Arteris, o acidente ocorreu no km 946, sentido São Paulo (pista sul), e envolveu três carros, um caminhão e um ônibus. A dinâmica começou com o capotamento de um dos automóveis, que permaneceu na pista após perder o controle.

Ao se deparar com o veículo capotado, um caminhão tentou desviar, mas acabou colidindo na traseira de outro carro. Com o impacto, esse segundo automóvel foi lançado contra o carro capotado e atropelou os dois ocupantes que haviam saído do veículo após o acidente.

Ainda desgovernado, o caminhão atingiu a lateral de um ônibus e a traseira de mais um carro.

O motorista e o passageiro atropelados morreram no local. Já o condutor do segundo carro sofreu ferimentos leves e foi socorrido pelo Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu). As outras seis pessoas envolvidas não se feriram.

Uma das faixas da pista ficou interditada, provocando cerca de quatro quilômetros de congestionamento por volta das 10h.

Com informações do G1 Sul de Minas