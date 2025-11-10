O governo federal instituiu nesta segunda-feira (10) o programa “Governo na Rua”, com o objetivo de ampliar a participação social na criação de políticas públicas e aproximar a população das ações do Executivo. A iniciativa foi criada pela Secretaria-Geral da Presidência da República e é comandada pelo ministro Guilherme Boulos (PSOL).

De acordo com a portaria publicada no Diário Oficial da União, será criado um grupo de trabalho responsável por estudar, diagnosticar e propor ações voltadas ao fortalecimento da participação social. O colegiado também definirá como o programa será implementado na prática, tendo 60 dias, prorrogáveis por igual período, para apresentar um parecer e propor medidas que consolidem a iniciativa de forma permanente.

Segundo Boulos, o programa será executado em todos os estados e contará com uma versão digital para permitir a participação remota da população. O objetivo, segundo o ministro, é fortalecer a conexão do governo com as periferias e ampliar os canais de diálogo com os cidadãos. Ele destacou ainda que o presidente Lula obteve ampla vantagem entre quem ganha até dois salários-mínimos, especialmente nas periferias, e afirmou que sua missão é aproximar o governo dessas comunidades.

Boulos foi empossado na Secretaria-Geral da Presidência com a responsabilidade de levar o governo às ruas, em uma estratégia que já mira a eleição presidencial de 2026. O ministro é um dos principais expoentes da esquerda nacional e ganhou destaque como líder do Movimento dos Trabalhadores Sem-Teto (MTST). A troca no ministério busca também afinar a interlocução do governo com os grupos sociais, após críticas ao antecessor Márcio Macêdo, como no ato esvaziado das centrais sindicais em 1º de maio de 2024, em São Paulo.

Com o lançamento do “Governo na Rua”, o Executivo federal busca consolidar uma presença mais próxima da população, especialmente nas periferias, fortalecendo o diálogo e a participação social na formulação de políticas públicas.

Com informações do jornal O TEMPO