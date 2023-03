Duas mulheres morreram e oito pessoas ficaram feridas em um acidente com quatro veículos na noite dessa terça-feira (28), na rodovia MGC-401, entre os municípios de Janaúba e Verdelândia, no Norte de Minas.

Segundo o relato de testemunhas, um micro-ônibus com pacientes da cidade de Montalvânia seguia no sentido Jaíba, quando bateu na traseira de um caminhão carregado de madeira, que estava parado no acostamento por problemas mecânicos.

Logo depois do choque, um caminhão carregado de mangas, que seguia sentido Janaúba, invadiu a contramão da rodovia para evitar uma colisão frontal, mas tombou no acostamento da pista.

Atrás do micro-ônibus, vinha um veículo de passeio, que não conseguiu parar a tempo e bateu na traseira do ônibus.

No micro-ônibus, estavam 19 pessoas, além do motorista. Duas passageiras morreram no local, presas às ferragens.

Quatro pessoas foram socorridas pelas equipes do Samu e outras quatro foram encaminhadas para o Hospital Regional de Janaúba pela unidade de resgate do Corpo de Bombeiros.

Os outros passageiros não se feriram e recusaram atendimento médico.

Após os trabalhos da perícia técnica da Polícia Civil, os bombeiros retiraram as mulheres mortas das ferragens e uma funerária de plantão conduziu os corpos para o IML de Janaúba.

A Polícia Militar fez o controle do trânsito, guarda e remoção dos veículos do local.

Fonte: Estado de Minas