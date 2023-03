Parece estranho, mas cheirar o odor corporal de outras pessoas pode ser útil no tratamento da ansiedade social, dizem pesquisadores suecos em estudo apresentado no 31º Congresso Europeu de Psiquiatria, que terminou nessa terça-feira (28), em Paris.

Os cientistas usaram o suor das axilas nos testes com voluntários e a estimativa é que o cheiro ative vias cerebrais ligadas às emoções, oferecendo um “efeito calmante”. Claro que ainda é muito cedo para dizer que o suor pode ter efeito ansiolítico.

No estudo, os participantes foram convidados a doar suor das axilas após assistirem filmes de terror ou de alto astral. Em seguida, 48 mulheres com ansiedade social concordaram em cheirar algumas dessas amostras, além de receberem a terapia convencional conhecida como atenção plena, na qual as pessoas são encorajadas a se concentrar no aqui e agora, em vez de repetir pensamentos negativos. Um grupo recebeu ar puro (placebo) para servir de controle.

De acordo com a emissora estatal britânica BBC, as voluntárias que foram expostas ao odor corporal parecem ter se saído melhor na terapia. “O suor produzido enquanto alguém estava feliz teve o mesmo efeito de quem se assustou com o vídeo de terror. Portanto, pode haver algo sobre os sinais químicos humanos no suor que afete a resposta ao tratamento”, comenta a pesquisadora Elisa Vigna, do Instituto Karolinska, de Estocolmo, em entrevista à emissora.

Ela alerta que outra explicação para esse feito seria a presença de terceiros, o que demanda novos testes. “Na verdade, é isso que estamos testando agora, em um estudo de acompanhamento com um desenho semelhante, mas incluindo também o suor de indivíduos que assistem a documentários emocionalmente neutros”, completa a cientista.

O que é o suor e por que tem cheiro?

A maior parte do suor da pele não tem cheiro. Mas as glândulas sudoríparas das axilas e virilhas produzem certos compostos que causam odor corporal, explica a BBC.

Bactérias na superfície da pele e nos folículos pilosos (geram os pelos) quebram esses compostos e produzem substâncias responsáveis pelo cheiro do suor.

Duncan Boak, da ONG britânica Fifth Sense, que trabalha com pacientes com distúrbios do olfato e do paladar, diz à BBC que há uma forte ligação entre o cheiro e nosso bem-estar emocional.

“Perder a capacidade de cheirar outras pessoas, como seu parceiro e filhos, pode causar depressão e sentimentos de isolamento. Embora este seja um estudo preliminar e mais trabalho seja necessário, é muito encorajador ver mais pesquisas sobre a importância de nosso olfato para uma boa saúde mental”, comenta Boak.

