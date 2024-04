Uma pessoa ficou ferida após três veículos se envolverem em um acidente na tarde desta quarta-feira (10) na Rodovia Fernão Dias, em Pouso Alegre. Devido ao acidente, uma das faixas no sentido Belo Horizonte ficou interditada e um congestionamento de pelo menos quatro quilômetros se formou no local.

Segundo a Arteris, concessionária que administra a rodovia, o acidente deixou uma pessoa com ferimentos leves. A vítima recusou atendimento médico. Outras duas pessoas saíram ilesas do acidente.

Por conta do acidente, a faixa da esquerda no sentido a Belo Horizonte ficou interditada. Por volta de 16h, o congestionamento no local passavam dos quatro quilômetros.

Até a publicação desta reportagem, não havia previsão de liberação da pista.

Fonte: G1 Sul de Minas