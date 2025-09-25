Quatro pessoas ficaram feridas em um acidente envolvendo três veículos na rodovia MGC-383, em Soledade de Minas (MG), na noite de quarta-feira (24). A colisão ocorreu por volta das 18h30, na altura do km 304.

Segundo informações da Polícia Militar, o motorista de um Gol relatou que seguia sentido MGC-267, em direção a São Lourenço, quando foi ultrapassado por um Fiat Argo da Secretaria de Educação da Prefeitura de Minduri (MG). Na sequência, o Argo foi surpreendido por um Jeep Renegade que trafegava no sentido contrário. O condutor do Renegade tentou desviar, mas perdeu o controle do veículo, invadiu a pista contrária e colidiu frontalmente com o Argo. O Gol, que vinha logo atrás, acabou batendo na traseira do Argo.

Duas pessoas que estavam no Argo e uma no Renegade sofreram ferimentos graves. Uma das vítimas ficou presa às ferragens e precisou ser resgatada pelo Corpo de Bombeiros. O motorista do Gol teve ferimentos nas mãos e se dirigiu por conta própria até uma unidade de saúde.

As vítimas foram atendidas pelo Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu) e pelos bombeiros, sendo encaminhadas ao hospital. O Gol, que estava com a documentação atrasada desde 2013, foi recolhido. Os demais veículos foram removidos por guincho.

Com informações do G1 Sul de Minas