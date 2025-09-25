Um homem de 29 anos foi preso na noite de quarta-feira (24) em Araçuaí, no Vale do Jequitinhonha, depois de reagir com violência a uma conta de motel. Segundo a Polícia Militar, ele disparou contra o portão do estabelecimento e fez ameaças ao proprietário.

Conforme a PM, o detido causou danos ao patrimônio ao atirar contra o portão do motel onde estava hospedado. Ele também teria ameaçado o dono do local. Após os disparos, fugiu do motel e foi localizado na casa de sua irmã.

Ao perceber a aproximação dos policiais, o homem tentou escapar subindo no telhado, pulou para imóvel vizinho e mergulhou em uma piscina — foi nesse local que foi capturado pelos agentes.

Na residência da irmã foram apreendidos:

um revólver calibre .38 com a numeração raspada;

quatro munições deflagradas;

um papelote de substância análoga à cocaína;

três celulares danificados.

A prisão foi concretizada após o autor dos disparos tentar fuga mirabolante. Além de responder por disparo, dano, ameaça e posse de arma, ele também poderá ser investigado pelo porte de substância ilícita. O episódio reforça como conflitos em espaços privados podem escalar rapidamente para a esfera criminal quando reagidos com violência.

Com informações do Estado de Minas