Na tarde dessa segunda-feira (15), um trabalhador ficou ferido enquanto realizava um serviço em uma autoelétrica no bairro Vila Maria Cristina, em Formiga. A ocorrência foi atendida pela 4ª Companhia de Bombeiros Militar de Formiga, que prestou os primeiros socorros à vítima.

O chamado foi registrado por volta das 14h. Ao chegarem à rua Francisco Teodoro Faria, local do incidente, os bombeiros encontraram a vítima consciente, orientada e perambulando pela via, com um ferimento perfurante na palma da mão esquerda e discreto sangramento.

Segundo relato da própria vítima, o acidente aconteceu durante a instalação de um engate em um veículo. No momento da atividade, a chave Philips que estava sendo utilizada escorregou e perfurou sua mão. Após o incidente, o trabalhador retirou a ferramenta e começou a sentir dormência seguida de dor intensa no local atingido.

Após a avaliação inicial, a guarnição do Corpo de Bombeiros conduziu a vítima até a Unidade de Pronto Atendimento (UPA) de Formiga. No local, o homem passou pela triagem de enfermagem e permaneceu aguardando atendimento médico.

O Corpo de Bombeiros Militar de Minas Gerais reforça a importância do uso de Equipamentos de Proteção Individual (EPIs) em atividades que envolvam ferramentas manuais. O uso adequado dos EPIs é essencial para reduzir o risco de acidentes e garantir a segurança dos trabalhadores durante a execução de seus serviços.

Com informações do CBMMG