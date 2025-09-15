Um homem de 43 anos foi preso na madrugada desta segunda-feira (15) suspeito de agredir o próprio pai, que é cadeirante, e um cabo da Polícia Militar de Minas Gerais (PMMG). O caso ocorreu no bairro Jardim Ipê, em Governador Valadares, na região do Rio Doce.

De acordo com a PMMG, os militares foram acionados após denúncias de que o suspeito estaria agredindo o pai com socos no rosto. Segundo relatos, o homem é usuário de drogas e frequentemente causava problemas ao genitor.

No local, os policiais conversaram com o idoso, que confirmou as agressões e informou que o filho havia fugido após o ataque. Durante o depoimento, o suspeito retornou ao imóvel em atitude agressiva e desobedeceu às ordens dos militares para que se afastasse.

Em determinado momento, ele desferiu chutes contra um dos policiais, atingindo a mão do agente. Os demais militares conseguiram conter o agressor, que foi preso em flagrante e encaminhado à delegacia da Polícia Civil de Minas Gerais (PCMG).

O policial ferido, um cabo de 33 anos, foi levado ao hospital, onde foi diagnosticada uma fratura na mão direita. Ele deverá passar por cirurgia para correção da lesão. O caso segue sob investigação pelas autoridades locais.

