A Polícia Civil de Minas Gerais apreendeu 301 barras de maconha em um sítio localizado em Contagem, na Região Metropolitana de Belo Horizonte (RMBH), durante operação realizada na última sexta-feira (12). A informação foi divulgada nesta segunda-feira (15).

Além da droga, os agentes recuperaram uma caminhonete de luxo e um carro roubado, ambos com placas clonadas. Segundo a corporação, o local era utilizado por uma organização criminosa como ponto de transbordo de entorpecentes provenientes do Rio de Janeiro e do Paraguai. Após a chegada ao sítio, os materiais seriam distribuídos em diversas localidades da capital mineira e da região metropolitana.

De acordo com as investigações, os veículos furtados ou roubados eram adulterados com placas clonadas e utilizados para o transporte da carga ilícita. A Polícia Civil informou que as apurações continuam com o objetivo de identificar outros envolvidos e aprofundar o entendimento sobre a estrutura e a dinâmica do grupo criminoso.

Com informações do Hoje em Dia